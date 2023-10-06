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Руc Тат
Политика 6 октября 2023 13:55

В Кремле объяснили слова Путина об отмене запрета на ядерные испытания

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Возможная отмена запрета на ядерные испытания не говорит о том, что Россия будет их проводить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне, выступая на форуме «Валдай», Президент Владимир Путин отметил, что Россия может дать зеркальный ответ США, отозвав ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

«Он прежде всего имел ввиду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что ещё давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании нижней палаты парламента.

#ядерное оружие #Дмитрий Песков #Владимир Путин
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