В Кремле объяснили, почему Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах

Россияне могут видеть выступления Президента России Владимира Путина почти ежедневно. В связи с этим и плотным графиком он решил отказаться от участия в предвыборных дебатах, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика», — приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что в этом заключается главное отличие Путина от других кандидатов.

Ранее ЦИК России объявил, что избирательный штаб действующего главы государства отказался от бесплатного теле- и радиоэфира на государственных федеральных каналах.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. До выборов уже допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).