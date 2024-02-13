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Политика 13 февраля 2024 11:23

ЦИК: Штаб Путина отказался от участия в дебатах на госканалах

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Избирательный штаб кандидата в Президенты России Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для участия в дебатах на федеральных государственных каналах. Об этом стало известно на заседании ЦИК РФ, сообщает РИА Новости.

«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность Президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата», – заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина.

Напомним, что жеребьевка по распределению бесплатного времени в эфире назначена на сегодня, 13 февраля.

Через два дня в 11.00 пройдет жеребьевка бесплатной печатной площади в общероссийских государственных печатных СМИ.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. До выборов уже допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).

#президентские выборы #Владимир Путин
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