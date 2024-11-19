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В Кремле объяснили необходимость обновления ядерной доктрины РФ
Подписанный Президентом России Владимиром Путиным указ об основах госполитики в области ядерного сдерживания приводит положения документа в соответствие с текущим положением дел. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что российский лидер утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.
«Нужно было привести в соответствие наши основы (ядерной доктрины – ред.) с нынешней обстановкой», – сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков предупредил о вероятности ядерного конфликта из-за действий стран коллективного Запада, направленных на эскалацию с РФ.
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