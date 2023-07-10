В Кремле не увидели угроз финансовой стабильности из-за падения курса рубля

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Колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности России, ситуация в экономике страны даже лучше, чем можно было спрогнозировать. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Что касается [снижения] курса валюты — такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности», — добавил он.

Сегодня в ходе торгов на Московской валютной бирже курс евро достигал 100,72 рубля, а курс американского доллара — 91,99 рубля.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за ослабления рубля.