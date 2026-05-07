В Кремле не рассматривают введение мер поддержки бизнеса из-за отключений связи

Дмитрий Песков

Власти России не рассматривают введение мер поддержки и компенсаций для бизнеса из-за отключений сотовой связи и мобильного интернета. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, рассматривают ли в руководстве страны возможность выделения каких-либо компенсаций многомиллионных убытков, которые несут предприниматели из-за отключений мобильной связи.

В связи с этим Песков также заверил, что все принимаемые меры соответствуют законодательству, а обеспечение безопасности граждан остается абсолютным приоритетом для властей РФ. «Вы знаете, что меры принимаются необходимые в рамках действующего закона», – акцентировал он.

Представитель Кремля также напомнил, что «сравнительно недавно» на одном из совещаний с членами Правительства Президент России Владимир Путин «обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечение функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения».

Путин на совещании 23 апреля этого года прокомментировал «проблемы и сбои» в работе интернета, связав их с «оперативной работой по предотвращению террористических актов». «Конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей <...>», – сказал он, фактически поддержав применение соответствующих мер.

Президент заметил, что необходимо «обеспечить информирование [об отключениях]», но предупредил, что «широкое информирование <...> общественности может нанести ущерб оперативной разработке». Дело в том, что, по его мнению, осведомленные об отключениях злоумышленники «скорректируют свои преступные планы».

Ранее сегодня Минцифры РФ предупредило, что в Москве в День Победы ограничат работу мобильного интернета и СМС. Недоступны со смартфонов окажутся в том числе и сайты из «белого списка». Ограничения в ведомстве объяснили необходимостью обеспечить безопасность праздничных мероприятий. При этом домашний интернет и сети Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме, заверили в пресс-службе министерства.