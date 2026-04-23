Руc Тат
Политика 23 апреля 2026 16:44

Путин прокомментировал отключения мобильного интернета в крупных городах

Президент России Владимир Путин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством страны прокомментировал «проблемы и сбои» в работе интернета в крупных городах.

Глава государства связал отключения интернета с «оперативной работой по предотвращению террористических актов». «Конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей <...>», – заявил он.

Путин заметил, что «в данном случае нужно обеспечить информирование [об отключениях]». При этом он добавил, что «широкое информирование <...> общественности может нанести ущерб оперативной разработке», так как, по его мнению, осведомленные об отключениях злоумышленники «скорректируют свои преступные планы».

Поэтому Президент предложил «хотя бы по результатам работы» сообщать россиянам об отключениях и обеспечивать координацию между правоохранителями и гражданскими властными структурами.

«Безусловно, мы всегда рассчитываем на то, что и сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе <...> и учитывать жизненно важные интересы граждан страны», – продолжил он.

С учетом этих факторов Путин призвал «проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов», чтобы они были доступны и при отключениях мобильного интернета.

«То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать», – подытожил он.

