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Политика
3 марта 2022  15:58

В Кремле не рассматривают вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России

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Кремль не рассматривает вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

«Мне неизвестно об этом ничего, и в Кремле это не рассматривается», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также уточнил, что все вопросы касательно антироссийских санкций и минимизации ущерба от ограничений Запада рассматриваются оперштабом, которым руководит Премьер-министр Михаил Мишустин. 

Ранее на фоне новых рестрикций зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, которые имеют регистрацию в Соединенных Штатах, странах ЕС и других недружественных юрисдикциях.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ. 

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #антироссийские санкции
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