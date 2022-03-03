В Кремле не рассматривают вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России

Кремль не рассматривает вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мне неизвестно об этом ничего, и в Кремле это не рассматривается», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также уточнил, что все вопросы касательно антироссийских санкций и минимизации ущерба от ограничений Запада рассматриваются оперштабом, которым руководит Премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее на фоне новых рестрикций зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, которые имеют регистрацию в Соединенных Штатах, странах ЕС и других недружественных юрисдикциях.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.