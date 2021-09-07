В Кремле не принимались решения о переходе к масштабной приватизации в РФ

Никаких решений о сокращении государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации Правительством РФ не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения», — сказал Песков, комментируя опубликованную в СМИ статью представителя Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина, где он предложил сократить госсектор в экономике страны методом приватизации.

Представитель Кремля отметил богатый опыт и экспертные знания автора статьи. По его словам, мнение Кудрина очень важно, но в то же время существуют и другие экспертные точки зрения по данному вопросу.

Песков подчеркнул, что рынок РФ начал восстанавливаться и приватизация имеет огромное значение, но она в то же время не должна становиться самоцелью.

«Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел в процесс восстановления, но пока это рост от минимальной базы. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего. Приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», — уверен пресс-секретарь Президента РФ.

Он также напомнил, что приватизация в новейшей истории России неоднократно приводила к ситуациям, когда на грани исчезновения оказывались целые промышленные отрасли, которые государству позже приходилось буквально «возражать с нуля».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал статью, в которой предложил уменьшить долю государственного сектора в экономике РФ.