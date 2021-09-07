Глава Счетной палаты Кудрин предложил сократить долю госсектора в экономике РФ

В ходе посткризисного развития России следует уменьшить долю государственного сектора в экономике страны. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в статье, которую опубликовал журнал «Компания».

Кудрин напомнил, что российские власти решили расширить присутствие государства в экономике во время кризиса 2008–2009 годов, как и руководство многих других стран. «<…> однако в периоды посткризисного развития важно сокращать госучастие. Экстренная терапия несет в себе много рисков в случае, если ее вовремя не свернуть», — подчеркнул он.

Дело в том, что, по словам Кудрина, принадлежащие государству компании «редко становятся экономическими и инновационными драйверами». При этом в топе-10 крупнейших отечественных компаний только четыре являются частными, тогда как в десятке крупнейших фирм США нет ни одной государственной.

Между тем большинство российских компаний с госучастием менее гибки и хуже управляются. К тому же государство оказывается менее эффективным собственником, констатировал экономист.

«Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», — убежден Кудрин.

Однако, по данным Счетной палаты, за 2017–2019 годы удалось приватизировать лишь четверть пакетов акций и долей, предусмотренных прогнозным планом — «самый низкий показатель за десять лет».

Соответственно, уверен эксперт, «государству надо выходить из хозяйственных отраслей, живущих в условиях рынка», оставаясь лишь в безопасности и социальной сфере. «Нам необходим знаковый тренд на разгосударствление, который в итоге выведет нас на новый уровень эффективности», — резюмировал Алексей Кудрин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по мнению главы Счетной палаты бедность в России можно сократить вдвое при помощи адресных выплат.