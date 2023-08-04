В Кремле не поверили обещаниям США о содействии России по зерновой сделке

Фото: kremlin.ru

Россия не может верить громким, но голословным заявлениям США, которые обещают помочь с доставкой российского зерна в нуждающиеся страны, если Москва возобновит участие в продуктовой сделе. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«На слово — нет», – сказал представитель Кремя в ответ на вопрос о том, готова ли Москва довериться американским властям в этом вопросе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что во время действия зерновой сделки США решали проблемы с доставкой и страхованием продовольствия, обращались в банки для проведения транзакций. По его словам, в случае возвращения России к этому соглашению, американское Правительство также продолжит принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить экспорт зерна в беднейшие государства.

Напомним, в Кремле о решении РФ прекратить участие в продуктовой сделке заявили 17 июля. Президент Владимир Путин подчеркнул, что польза от «черноморской инициативы» оказалась небольшой, так как украинское зерно получили только 3% беднейших стран. Ранее Песков ни раз отмечал, что условия российской стороны по соглашению игнорировались в течении почти года и ни одно из них не было выполнено.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Документы предполагают создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из трех портов (Одессы, Черноморска и Южного) и снятие ограничений на экспорт российских удобрений.