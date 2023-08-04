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В Кремле не поверили обещаниям США о содействии России по зерновой сделке
Россия не может верить громким, но голословным заявлениям США, которые обещают помочь с доставкой российского зерна в нуждающиеся страны, если Москва возобновит участие в продуктовой сделе. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«На слово — нет», – сказал представитель Кремя в ответ на вопрос о том, готова ли Москва довериться американским властям в этом вопросе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что во время действия зерновой сделки США решали проблемы с доставкой и страхованием продовольствия, обращались в банки для проведения транзакций. По его словам, в случае возвращения России к этому соглашению, американское Правительство также продолжит принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить экспорт зерна в беднейшие государства.
Напомним, в Кремле о решении РФ прекратить участие в продуктовой сделке заявили 17 июля. Президент Владимир Путин подчеркнул, что польза от «черноморской инициативы» оказалась небольшой, так как украинское зерно получили только 3% беднейших стран. Ранее Песков ни раз отмечал, что условия российской стороны по соглашению игнорировались в течении почти года и ни одно из них не было выполнено.
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