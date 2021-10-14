В Кремле не планируют вводить чрезвычайные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

До тех пор, пока врачи справляются с потоком пациентов с коронавирусом, чрезвычайные меры приниматься не будут, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Медицинская инфраструктура мобилизована. И, конечно, сейчас больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей, поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться, но, конечно же, предстоит существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования», — сказал представитель Кремля.

По его словам, за 2 года в России удалось наработать опыт в этой сфере. В тех регионах, где ситуация приближается к критической, властям приходится принимать иные решения.

Песков считает отказ от вакцинации против коронавируса очень опасным, по его словам, следует продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, поясняя при этом, что прохождение вакцинации от коронавируса носит добровольный характер.