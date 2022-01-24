В Кремле не обсуждают введение локдауна из-за распространения «омикрона»

Введение в России локдауна из-за распространения «омикрона» не обсуждается. Оперштаб отмечает отсутствие повышенного роста госпитализаций. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику», — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что во многом оперштаб и Кремль ориентируются на число госпитализаций, поскольку оно говорит о нагрузке на систему здравоохранения.

«Мы видим, что цифры [заражений] растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций», — сказал Песков.

По его словам, это свидетельствует о том, что «омикрон» действительно переносится в легкой форме.

12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.