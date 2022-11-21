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Официальная хроника
21 ноября 2022  13:23

В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России

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В Кремле не обсуждается возможность второй волны частичной мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Никаких обсуждений на этот счет нет», – ответил он на вопрос журналистов.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. 

28 октября глава оборонного ведомства доложил главе государства о завершении мобилизации.

#мобилизация
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