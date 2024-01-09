В Кремле назвали причины проблем с отоплением и светом в регионах

Проблемы с отоплением, возникшие в российских регионах, связаны с аномальными холодами и износом систем ЖКХ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, к устранению проблем привлечены все службы, работы ведутся круглосуточно.

«Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в стране ведется работа по обновлению всех систем ЖКХ, однако, «несмотря на все титанические усилия», часть из них по-прежнему находится в аварийном состоянии.

«Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени», — объяснил представитель Кремля.

Напомним, что накануне о ситуации в Подмосковье и Херсонской области было доложено Президенту России Владимиру Путину. Он заслушал доклады глав регионов, а также дал поручения МЧС и «Россетям» по скорейшему восстановлению систем электро- и энергообеспечения.