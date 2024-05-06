В Кремле назвали лидеров государств, которые посетят парад Победы в Москве

В параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, примут участие лидеры ряда стран СНГ — Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау — Мигель Диас-Канель Бермудес, Тхонглун Сисулит и Умару Сисоку Эмбало. Об этом рассказал журналистам помощник Президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

На парад приглашены руководители структур СНГ, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, а также послы и военные атташе дружественных государств.

По словам Ушакова, не будет на параде Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отсутствие последнего будет связано с проведением «торжественных мероприятий, посвященных памяти [его отца, предыдущего лидера страны] Гейдара Алиева», уточнил дипломат.

После мероприятия гости примут участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле будет организован прием от имени Президента РФ Владимира Путина для руководителей делегаций, присутствующих на параде.