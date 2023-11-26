В Кремле надеются на возобновление полноценного участия Армении в ОДКБ

Москва надеется, что Ереван полноценно возобновит участие в ОДКБ. Организация договора о коллективной безопасности является востребованной площадкой, заявил в интервью каналу «Россия 1» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что позиция Армении относительно ОДКБ известна, однако все страны уверены в необходимости дальнейшего укрепления и развития блока.

23 ноября в Минске прошел саммит объединения, на котором присутствовал Президент России Владимир Путин. Представители Еревана же отказались участвовать мероприятии. Страну не представлял не только Премьер-министр Никол Пашинян, но и главы МИД и Минобороны.

Напомним, что Пашинян обвинил Организацию договора о коллективной безопасности в отказе помочь Армении во время столкновений с Азербайджаном. Ранее он заявлял, что якобы Москва вынудила Ереван отказаться от Нагорного Карабаха.

«Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», – ответил на это глава российского МИД Сергей Лавров.

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