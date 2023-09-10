Лавров назвал нечестными обвинения России в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану

Армянским властям не стоит обвинять Россию в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Отчитываться за свои действия перед народом они должны самостоятельно, заметил на пресс-конференции по итогам саммита G20 глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в 2020 году — во время переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана, на которые опираются обвинители, — о статусе Карабаха не говорилось. Решение принято в Праге, и документ был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Альевым и Премьером Армении Николом Пашиняном. Таким образом, Ереван признал статус Карабаха как части Азербайджана.

«Обвинять нас в том, что мы в ноябре 2020 года отдали Карабах, не надо, надо отвечать перед своим народом самостоятельно», — подытожил Лавров.

В заключение он выразил сожаление, что Армения, до этого отказавшаяся участвовать в учениях ОДКБ, решила провести их совместно с США. Тем не менее Москва выражает надежду на то, что союзные связи с Россией все же возобладают.

Ранее Россия сделала жесткое представление Армении из-за ее недружественных шагов.