В Кремле еще не ознакомились с 11-м пакетом антироссийских санкций ЕС

Власти РФ ожидают официального опубликования 11-го пакета санкций Европейского Союза. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Некоторые подробности появлялись, но пока детально он не был опубликован. Давайте дождемся, ознакомимся и потом уже будем судить», — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу. Предполагается, что ограничения коснутся не только российских компаний, но и зарубежных организаций, содействующих России в обходе санкций.

Евросоюз также хочет заблокировать транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба» (ведущей в Польшу и Германию) и запретить российским грузовым прицепам пересекать границу с ЕС.