В Кремле делегации России и Таджикистана подписали несколько соглашений

Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали шесть документов на переговорах в Кремле, сообщает ТАСС. Церемония прошла в присутствии Президентов двух стран.

Стороны договорились вместе вести цифровизацию и развивать информационные технологии, а также повысить финансовую грамотность населения. Утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях. Программа будет действовать до 2030 года.

Президенты подписали соглашение о сотрудничестве при реабилитации территорий Таджикистана, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств, и приняли документы о взаимодействии в сфере промышленности и о создании индустриального парка на территории Таджикистана.

Владимир Путин отметил, что состоявшиеся переговоры, обмен мнениями и подписанные документы будут способствовать дальнейшему укреплению российско-таджикистанского партнерства и послужат улучшению благосостояния и процветания народов России и Таджикистана.

Напоминаем, что сегодня, 17 марта, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве, где обсудили вопросы сотрудничества между странами и международные темы.