Путин и Рахмон обсудили партнерство России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве, где обсудили вопросы сотрудничества между странами и международные темы. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский Президент заявил о том, что Москва и Душанбе совместно работают над вопросами безопасности в рамках ОДКБ, планируется подписание соответствующих документов. Также Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Таджикистана.

Путин выразил надежду на то, что стремление Душанбе к добрососедским отношениям с Москвой поддерживается населением Таджикистана: «Мы надеемся, что ваш курс на дружеские и стратегические отношения между Таджикистаном и Россией также находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы будем продолжать работать в этом направлении». Путин ждет Рахмона 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы.

Президент Таджикистана, в свою очередь, заявил, что Москва и Душанбе являются давними стратегическими партнерами и союзниками, и их отношения продолжают развиваться. Рахмон добавил, что Россия занимает ведущее место в торговле с Таджикистаном. Президент выразил готовность обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.

Глава Таджикистана находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также участвовал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры обсудили актуальные вопросы в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ожидается, что в ходе сегодняшних переговоров Путин и Рахмон обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества, уделяя внимание торгово-инвестиционному и гуманитарному сотрудничеству.

Также Президенты примут участие в видеоконференции, посвященной началу строительства Международного образовательного центра и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе. По итогам визита планируется подписание двусторонних документов.