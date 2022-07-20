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Ру Тат
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Политика
20 июля 2022  06:54

В Кремле анонсировали еще несколько поездок Путина за рубеж

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Осенью Президент России Владимир Путин планирует посетить еще несколько зарубежных стран. Подготовка к визитам уже стартовала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В совсем ближайшей [перспективе] — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — заявил официальный представитель Кремля.

Накануне Президент России побывал в Тегеране, где провел серию встреч с руководством Ирана, переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял участие в трехсторонней встрече в астанинском формате. По ее итогам президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление, посвященное сирийскому урегулированию.

Ранее Владимир Путин посещал с визитом Таджикистан и Туркмению.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #визит
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