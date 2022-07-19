Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по ситуации в Сирии

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Сейид Ибрахим Раиси в ходе переговоров в Тегеране приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — пояснил Путин.

В декларации отмечается, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем и что ситуация в стране может быть урегулирована только самими сирийцами на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254.

Следующий, 19-й раунд «астанинских» переговоров на высоком уровне предполагается назначить до конца года, а очередной саммит должен быть проведен в России. Стороны провели ревизию изменений, произошедших с последней встречи, и подчеркнули актуальность формата.

Лидеры России, Ирана и Турции осудили все односторонние незаконные санкции, касающиеся Сирии. Также они подробно рассмотрели обстановку в провинции Идлиб и договорились продолжать усилия по нормализации ситуации в этом регионе. Политики также призвали международное сообщество наращивать поддержку страны путем восстановления инфраструктуры.

«В деловой и конструктивной атмосфере мы вместе с господином Раиси и господином Эрдоганом предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии», — оценил итоги встречи Владимир Путин.