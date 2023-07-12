В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого

В Краснодарском крае следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого. Информация об этом появилась в телеграм-канале СК России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий.

Отмечается, что при задержании у мужчины обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено преступление. Следователями назначено более десяти экспертиз, устанавливается мотив убийства.