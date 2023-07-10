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Руc Тат
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Происшествия 10 июля 2023 20:52

В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий

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В Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Upd. (21.02): По информации Telegram-канала Baza, Станислав Ржицкий был застрелен около 7 часов утра возле спорткомплекса «Олимп» во время утренней пробежки. Выпущенные убийцей пули попали ему в спину и грудь.

Канал утверждает, что злоумышленник долго следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбирал место без камер видеонаблюдения. Полицейские «отсматривают камеры на ближайших зданиях, но на данный момент никаких зацепок не обнаружено».

До назначения на пост заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий в звании капитана 2-го ранга командовал вооруженной крылатыми ракетами «Калибр» подводной лодкой «Краснодар». Ранее под его командованием находилась другая субмарина — «Алроса».

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