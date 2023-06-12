В Краснодарском крае и ряде других регионов взломали эфир радиостанций

В Краснодарском крае, Калининградской области и ряде других регионов взломали эфир радиостанций. О случившемся на Кубани сообщил краевой оперативный штаб.

Записанные хакерами сообщения появились в радоэфире в Ейске, Анапе и Туапсе, а также в Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах Краснодарского края, пишет портал «93.ru».

«Сигнал в итоге прервали, сейчас вещание восстанавливают. Власти края заявили, что хакерская атака нацелена на запугивание граждан», — отмечает издание.

Аналогичный случай на Кубани произошел 7 июня, когда неизвестные взломали эфир нескольких радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и других городах. В записи рассказывалось о планах проукраинских сил совершить рейд на территорию Крыма.

Сегодня же хакеры подменили «спутниковый сигнал» и таким образом взломали радиостанцию «Европа Плюс» в Калининградской области. Примерно пять минут неизвестные транслировали в эфире «незаконный контент», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства региона.

Telegram-канал «Осторожно, новости», не раскрывая источники, информирует, что подобные случаи также имели место в Курской и Тюменской областях. При этом утверждается, что взлом эфира не был массовым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что официальны представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил взломом появление «экстренного обращения» Президента РФ Владимира Путина.