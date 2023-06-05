Песков объяснил взломом появление «экстренного обращения Путина»

Президент РФ Владимир Путин сегодня не выступал с экстренным телерадиообращением, появившееся в некоторых сетях видео представляет собой результат взлома. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио „Мир“ и в некоторых сетях», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

«Сейчас это всё уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — заверил Песков.