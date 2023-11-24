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В «красивую» дату 23.11.23 в Нижнекамске и Челнах сыграли полсотни свадеб
В этом месяце «красивая» дата 23.11.2023 выпала на четверг, будний день, что не отразилось на количестве желающих получить свидетельство о браке с повторяющимися цифрами.
В Набережных Челнах «красивая» дата вызвала особый интерес со стороны влюбленных. 34 пары молодоженов выбрали именно этот день, чтобы официально зарегистрировать отношения.
Управлением ЗАГС Нижнекамского муниципального района зарегистрировано 15 браков.
Эта дата имеет особый символический смысл, так как число 23 считается числом удачи и успеха, а число 11 — числом любви и гармонии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Первом канале показали татарскую свадьбу.
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