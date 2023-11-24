В «красивую» дату 23.11.23 в Нижнекамске и Челнах сыграли полсотни свадеб

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В этом месяце «красивая» дата 23.11.2023 выпала на четверг, будний день, что не отразилось на количестве желающих получить свидетельство о браке с повторяющимися цифрами.

В Набережных Челнах «красивая» дата вызвала особый интерес со стороны влюбленных. 34 пары молодоженов выбрали именно этот день, чтобы официально зарегистрировать отношения.

Фото: телеграм-канал администрации Набережных Челнов

Управлением ЗАГС Нижнекамского муниципального района зарегистрировано 15 браков.

Эта дата имеет особый символический смысл, так как число 23 считается числом удачи и успеха, а число 11 — числом любви и гармонии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Первом канале показали татарскую свадьбу.