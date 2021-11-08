В ковид-госпитале Набережных Челнов умер еще один врач-невролог

В Набережных Челнах на 73-м году жизни от Covid-19 умер врач-невролог Александр Медведев. Об этом в социальных сетях сообщила его дочь Юлия.

«К большому нашему горю, вопреки всему, короновирусная инфекция унесла жизнь прекрасного человека, мужа, отца, деда, врача по призванию, отдавшего медицине 48 лет. Ни здоровый образ жизни, ни отсутствие хронических заболеваний не помогли справиться с этой напастью», — написала родственница.

Юлия отметила, что ее отец не был привит.

«Предупреждая вопросы о прививках, хочу сказать — не успел, надеялся на имеющийся высокий титр антител после перенесенного заболевания 2 месяца назад. Берегите себя. Все очень серьезно», — отметила она.

Семья погибшего врача выражает благодарность медицинскому персоналу, боровшегося за жизнь Александра Медведева.

«Позвольте выразить благодарность коллективу отделения реанимации городской больницы № 5 и лично Салаховой Ольге Валерьевне, Соловьевой Галине Владимировне, врачу терапевтического отделения № 2 Фоменко Розе Хазиповне, моим коллегам из Больницы скорой медицинской помощи, друзьям, всем тем людям, которые помогали нам и боролись за жизнь моего папы, Медведева Александра Георгиевича», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что двумя днями ранее в ковидном госпитале Набережных Челнов скончался мануальный терапевт, врач-невролог Александр Яшин.