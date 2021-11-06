В ковидном госпитале Набережных Челнов скончался врач-невролог

В ковидном госпитале Набережных Челнов скончался мануальный терапевт, врач-невролог Александр Яшин. До своего юбилея он не дожил ровно две недели, 20 ноября ему исполнилось бы 55 лет. Об этом пишут «Челнинские известия».

Доктор принимал пациентов в медицинском центре «Альтернатива», также долгие годы работал в городской поликлинике № 3. Пациенты отмечали врача как чуткого, внимательного и отзывчивого человека. Он помогал обратившимся на прием лечить мигрени, грыжи и другие болезни неврологического спектра.

Александр Яшин в 1997 году окончил Казанский медицинский университет по специальности «Педиатрия», в 2014-м в Казанской медакадемии получил повышение квалификации по неврологии.

Общий стаж врачебной практики составляет 24 года. Проводы в последний путь и похороны врача состоятся сегодня, 6 ноября.