В Костромской области объявили траур 7 ноября по погибшим при пожаре в кафе

Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября траурным днем по погибшим при пожаре в ночном клубе «Полигон».

«На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Также будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио», — говорится в распоряжении губернатора.

Как ранее сообщал «Татар-информ», трагедия разыгралась в ночь на субботу, 5 ноября, в кафе «Полигон» в Костроме. Одной из версий случившегося является использование ракетницы посетителем во время конфликта в кафе. Из здания эвакуировано 250 человек. По данным МЧС, погибли 13.

Соболезнования из-за гибели людей при пожаре в Костроме выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.