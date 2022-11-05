Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели людей при пожаре в Костроме

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за крупного пожара в Костроме, жертвами которого стали, по уточненным данным, 13 человек.

«От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – приводит слова Лукашенко информагентство «Спутник Беларусь».

Как ранее сообщал «Татар-информ», трагедия разыгралась в ночь на субботу, 5 ноября, в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Одной из версий случившегося является использование ракетницы посетителем во время конфликта в кафе. Из здания эвакуировано 250 человек.