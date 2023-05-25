Очевидцы засняли на видео медведя в районе Борового Матюшино под Казанью

Бурый медведь был замечен в районе одного из населенных пунктов Лаишевского района республики. Соответствующее видео прислали в редакцию «Татар-информа».

По словам авторов ролика, речь идет о местности в районе деревни Орел. На видео видно, как медведь убегает от автомобиля по лесной дороге и скрывается в чаще.

Бурый медведь распространен по всей территории России. Не является исключением и Татарстан, отметил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

По словам специалиста, обычно медведей можно встретить в северной части нашей республики. В Лаишевском районе косолапые «гости» раньше практически не встречались.

«Один раз был подобный заход, но потом медведь ушел. Обычно они заходят в Арский, Балтасинский, Рыбно-Слободский районы. Что касается Лаишевского и Пестречинского районов, заход медведя возможен, но они там обычно не задерживаются из-за высокой заселенности местности людьми и развитой дорожной сети», – объяснил Чиспияков.

Он подчеркнул, что бурый медведь – крупное животное, он может представлять значительную угрозу для человека. И хотя в данный период года медведь будет питаться, в основном, травой, беспокоить его категорически не рекомендуется. Особенно это касается медвежат – рядом с малышами всегда гуляет взрослая медведица, которая будет защищать их от знакомства с людьми.

«Если увидели медведя, то ни в коем случае нельзя привлекать его внимание, в контакт не вступать. Если увидите медвежат, то они появляются в январе, и сейчас им по 4-5 месяцев. Рядом с таким медвежонком обязательно где-то рядом есть мать. Поэтому, конечно, нельзя подходить к нему», – заключил специалист.

Ранее в Госкомитете РТ по биоресурсам предупредили об участившихся в республике случаях встреч людей с медведями. Позже в соцсетях появилась информация о медвежьих следах в Лаишевском районе РТ, их обнаружили недалеко от берега Волги. Бурый медведь занесен в Красную книгу Республики Татарстан. Охота на него строго запрещена, нарушение этого требования уголовно наказуемо.