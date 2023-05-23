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Очевидцы выкладывают в соцсетях фото следов медведя из Лаишевского района РТ
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В соцсетях появилась информация о том, что в Лаишевском районе Татарстана местные жители обнаружили следы медведя.
Очевидцы сообщают, что явление для Лаишевского района не совсем обычное. Медведи в этих краях, как правило, не водятся.
По предварительной информации, следы хищника обнаружили вдоль берега. Скорее всего, медведь бродил в поисках пищи.
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