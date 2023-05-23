Очевидцы выкладывают в соцсетях фото следов медведя из Лаишевского района РТ

В соцсетях появилась информация о том, что в Лаишевском районе Татарстана местные жители обнаружили следы медведя.

Очевидцы сообщают, что явление для Лаишевского района не совсем обычное. Медведи в этих краях, как правило, не водятся.

Фото: Соцсети

По предварительной информации, следы хищника обнаружили вдоль берега. Скорее всего, медведь бродил в поисках пищи.