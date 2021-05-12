В Константиновке прошли похороны убитой учительницы начальных классов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин пришел проводить в последний путь учительницу начальных классов Венеру Айзатову, которая погибла в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Похороны прошли в поселке Константиновка под Казанью.

«Очень сложно говорить. Это Учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников! Она любила детей, любила коллектив. Прекрасный учитель начальных классов, общественный деятель. Жить и жить», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что трагедию, произошедшую вчера, вписать в человеческую логику невозможно.

«Поэтому простите нас, Венера Султангареевна. От многочисленных учеников, от ваших коллег, от педагогического сообщества республики, от Министерства образования выражаем благодарность вашей семье <...> А вам, Венера Султангареевна, спокойного сна», — произнес Ильсур Хадиуллин.

Венера Айзатова стала первой жертвой, попавшей под пули 19-летнего Ильназа Галявиева. 11 мая она была дежурным учителем и находилась на первом этаже школы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Еще одну погибшую учительницу английского языка — 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву — похоронили сегодня на Самосыровском мусульманском кладбище.