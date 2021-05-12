Лейла Фазлеева: На первом этаже казанской школы №175 пострадал дежурный учитель

Педагог, погибший в результате стрельбы в казанской школе № 175 на первом этаже, был дежурным учителем. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Учитель, пострадавший на первом этаже, — это дежурный учитель. Это дежурный учитель, который обеспечивал безопасность на объекте. У учителей прописаны инструкции, как действовать», — рассказала заместитель Премьер-министра РТ.

Фазлеева уточнила, что в течение работы образовательного учреждения действует график дежурства учителей.

«В обязательном порядке есть дежурный учитель, который находится на том или ином этаже. Функционал учителя очень четко прописан — какие действия он совершает, — отметила она. — Есть понятие „безопасность объекта“, которая осуществляется всем педагогическим коллективом образовательного учреждения».

Вчера 19-летний житель Казани устроил стрельбу в гимназии № 175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя. В лечебных учреждениях находятся 23 человека.