В Константиновке до конца октября ограничат движение по Мостовому переулку

В казанском поселке Константиновка временно ограничат движение по Мостовому переулку. Об этом предупредили в мэрии столицы РТ.

Проезд перекроют с 21 мая по 20 октября на участке от улицы Школьной до улицы Заречной. В это время здесь будет проводиться реконструкция моста.

Как сообщал «Татар-информ», стоимость работ составит почти 112 миллионов рублей. Мост расположен на ручье Вертелевка. В процессе работ он будет заменен на водопропускную квадратную двухочковую трубу.