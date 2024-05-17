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В Константиновке до конца октября ограничат движение по Мостовому переулку
В казанском поселке Константиновка временно ограничат движение по Мостовому переулку. Об этом предупредили в мэрии столицы РТ.
Проезд перекроют с 21 мая по 20 октября на участке от улицы Школьной до улицы Заречной. В это время здесь будет проводиться реконструкция моста.
Как сообщал «Татар-информ», стоимость работ составит почти 112 миллионов рублей. Мост расположен на ручье Вертелевка. В процессе работ он будет заменен на водопропускную квадратную двухочковую трубу.
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