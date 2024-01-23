В конкурсе «Алтын каләм — Золотое перо» появятся две новые номинации для вузов и ссузов

С этого года в конкурсе для журналистов «Алтын каләм — Золотое перо» появились две новые номинации: лучшее студенческое медиа вуза и ссуза. Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню студента, сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы ввели две новые номинации: лучший студенческий медиацентр вуза и ссуза. Есть большой запрос на то, чтобы усилить эту работу в учебных заведениях. Победители смогут получить сертификат на сумму 1 млн рублей на развитие медиацентра учебного заведения», – отметил он.

По его словам, в планах в каждом вузе или ссузе создать такой медиацентр, чтобы усилить работу студенческих медиа.

Напомним, что в Татарстане до 31 января продолжается заявочная кампания для участия в фестивале юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо». К участию приглашены молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет — представители сферы медиа.