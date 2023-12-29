Открылась заявочная кампания нового сезона фестиваля «Алтын каләм — Золотое перо»

В Татарстане открылась заявочная кампания нового сезона фестиваля юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо». Принять участие в нем смогут молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет — представители сферы медиа.

Заявки принимаются до 31 января 2024 года по восьми направлениям: печатная журналистика, подкасты и радио, фотожурналистика, телевидение и видеоблогинг на русском и татарском языках, а также дизайн и верстка; SMM; реклама и связи с общественностью. Также будет определен обладатель Гран-при, который получит сертификат на обучение в вузе по медианаправлению. В индивидуальных номинациях выберут лауреатов I, II и III степени по направлениям, обладателей номинации «Открытие года» и других специальных номинаций.

«„Алтын каләм — Золотое перо“ — один из брендовых проектов молодежной политики. Формат коммуникаций меняется, но неизменным остается ответственность за передачу информации. Новый сезон проекта запускаем в обновленном формате по трем направлениям — это традиционная индивидуальная номинация, где участниками могут стать школьники и студенты ссузов, и добавили еще два направления — медиацентры вузов и ссузов», — поделился глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

Победители в последней номинации получат сертификат на сумму 1 млн рублей на развитие медиацентра учебного заведения.

Министр отметил, что с учетом обновлений проект охватит разные категории молодежи. Фестиваль продемонстрирует возможности, которые создаются в республике для молодых людей, заинтересованных медиа.

По словам Садыкова, мероприятие будет проводиться как в онлайн-, так и в офлайн-формате. А лучшие из лучших будут отобраны на итоговый фестиваль.

«Конкурс „Алтын каләм — Золотое перо“ каждый раз зажигает новые звёзды в сфере журналистики Татарстана, — добавил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. — Многие именитые специалисты нашей республики начинали свой путь именно с этого конкурса. Обновленный формат предполагает не только выезд на пятидневный фестиваль, но и онлайн-обучение для индивидуальной номинации, защиту проектов для коллективных номинаций. Участники будут получать полезные знания и сразу применять их на практике».

Чтобы подать заявку для участия в фестивале, нужно зарегистрироваться по ссылке. Портфолио необходимо направить на электронную почту zolotoepero2024@yandex.ru (тема письма — «фамилия и имя участника_направление»). Подробнее — в положении фестиваля.

«Уверена, что участники конкурса внесут новые веяния и свежие мысли в журналистику нашей республики. Главная задача фестиваля — научить юных журналистов работать „по-настоящему“. В этом году было решено усилить практическое направление. На молодые кадры мы опираемся во всех сферах жизни. Главное, чтобы ребята помнили, что журналистика — это служение обществу, вечный личный выбор между правдой и ложью, добром и злом, справедливостью и несправедливостью», — заключила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.