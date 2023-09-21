Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед Палатой представителей
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отклонил просьбу Президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением перед обеими палатами американского парламента и сам рассказал об этом журналистам. Об этом сообщает издание Axios.
«Зеленский попросил провести совместное заседание, у нас просто не было времени», — заявил американский политик.
Таким образом, украинский лидер выступит только перед Сенатом. Впрочем, у него также состоится встреча с Маккарти, но в частном порядке.
The New York Times замечает, что такое решение спикера Палаты представителей обусловлено давлением радикального крыла Республиканской партии.
В частности, 29 республиканцев в письме администрации Президента США Джо Байдена выразили несогласие с планируемым выделением Киеву 24 млрд долларов дополнительной помощи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»