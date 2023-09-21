Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед Палатой представителей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти

Фото: www.speaker.gov

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отклонил просьбу Президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением перед обеими палатами американского парламента и сам рассказал об этом журналистам. Об этом сообщает издание Axios.

«Зеленский попросил провести совместное заседание, у нас просто не было времени», — заявил американский политик.

Таким образом, украинский лидер выступит только перед Сенатом. Впрочем, у него также состоится встреча с Маккарти, но в частном порядке.

The New York Times замечает, что такое решение спикера Палаты представителей обусловлено давлением радикального крыла Республиканской партии.

В частности, 29 республиканцев в письме администрации Президента США Джо Байдена выразили несогласие с планируемым выделением Киеву 24 млрд долларов дополнительной помощи.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили это решение и начали оказывать украинской стороне помощь, в том числе военную. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.