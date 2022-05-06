В конце мая в Казани возобновятся акции по пристройству собак из приютов

В конце мая в парках и скверах Казани возобновятся благотворительные акции «Дай лапу», благодаря которым собаки из приютов смогут найти новых хозяев. Об этом «Татар-информ» сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

«В 2021 году в казанских парках и скверах прошли четыре акции. С одной из таких выставок мэр Казани Ильсур Метшин ушел с собакой, Леонид Слуцкий ушел с собакой. 38 собак на этих выставках были определены в семьи, где теперь они счастливо живут. Мы не знаем случаев, чтобы от них кто-то отказался», – сказал он.

По словам Гиниятуллина, акции продолжатся и в этом году, когда наладится погода. Первое мероприятие из этой серии уже запланировано на конец мая.