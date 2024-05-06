В конце мая из-за ремонта мостов в Казани перезапустят движение по двум участкам дорог

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В Казани в этом году планируют реконструировать мосты через реку Вертлёвка в поселке Константиновка и через реку Солонка в жилом массиве Кадышево. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Комплекс работ включает замену несущих конструкций моста, устройство тротуаров, сетей освещения, элементов безопасности дорожного движения. Во время дорожных работ участки закроют для движения автотранспорта и организуют объездные пути.

«Для поселков мосты часто являются “дорогой жизни”. К тому же состояние мостовых сооружений прямо влияет на прохождение паводка. В этом году, несмотря на уровень выпавшего снега, паводок прошел штатно, благодаря в том числе и проведенному в предыдущие годы ремонту мостов в Салмачах, Вознесении, Киндерях и других поселках», – отметил руководитель горисполкома Рустем Гафаров.

Напомним, на развитие и ремонт дорожной сети Казани в 2024 году выделили 16,3 млрд рублей.