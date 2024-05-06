На ремонт казанских дорог в 2024 году потратят более 16 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

На развитие и ремонт дорожной сети Казани в 2024 году выделили 16,3 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Эта сумма включает в себя 1,5 млрд рублей на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 6,1 млрд рублей на подготовку маршрута саммита Игр БРИКС, 2,3 млрд рублей на ремонт внутриквартальных проездов, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, установку светофоров, сетей наружного освещения, дорожной разметки, ремонт подъездных путей.

Также 2,6 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 3,8 млрд – на реализацию республиканской программы «Наш двор».

Всего в 2024 году запланировали ремонт 40 участков дорог.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина и охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

Программа благоустройства «Наш двор» была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ее цель – отремонтировать дворовые территории во всех многоквартирных домах региона, требующие благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ.