В оздоровительном комплексе «Нептун» в Менделеевске построят бассейн и спортзал

В Менделеевске в оздоровительном комплексе «Нептун» начнется строительство детского бассейна и спортивного зала. Об этом на аппаратном совещании в исполкоме города сообщил начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Максим Санков.

«В список объектов дополнительно включено строительство мелководного бассейна и спортзала. После совещания в Министерстве спорта РТ было принято решение, что в этом году мы приступим к строительству мелководного бассейна, а на втором этаже оздоровительного комплекса будет располагаться тренажерный зал», — сообщил спикер.

Изначально ориентировочная стоимость проекта была рассчитана на 46 млн рублей, однако с учетом того, что проект был поддержан на уровне республики, сумма будет доведена до 80 млн рублей.

«Это позитивная новость. В Год спорта, объявленный в Менделеевске, мы должны выполнить два объекта. Первый объект — это бассейн с современным спортзалом, мы должны сделать его центром оздоровления и отдыха. Второй — завершить строительство нашего стадиона», — отметил руководитель района Радмир Беляев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевске появится первая площадка для выгула собак.