В компании «Гемонт» ввели начальную процедуру банкротства

Стартовало банкротство российской «дочки» турецкой Gemont — компании «Гемонт», строившей «этиленник» на НКНХ и накопившей свыше 18,6 млрд рублей долгов. Сегодня Арбитражный суд Татарстана ввел в ней процедуру наблюдения до 7 апреля 2023 года.

Временным управляющим утвержден член СРО «Союз арбитражных управляющих «Правосознание» Артур Миллер. За каждый месяц осуществления своих полномочий он будет получать 30 тыс. рублей.

«Финансовые проблемы очевидны», — подытожил на суде представитель должника Айвар Маликов ситуацию, в которой оказался российско-турецкий строитель. Его основные кредиторы — это «Нижнекамскнефтехим», Иркутский завод полимеров, «Газпромавтоматизация» и ФНС.

По данным «Татар-информа», у «Газпромавтоматизации» относительно остальных небольшая сумма материальных претензий: подан иск на 1,3 млрд рублей. НКНХ «Гемонт» остается должен ориентировочно 5 млрд и около 3 млрд — Иркутскому заводу полимеров, еще 2,5 млрд рублей он не заплатил ФНС.

Представитель налоговой службы Ильнар Сабиров, которая также обратилась с заявлением о несостоятельности «Гемонта», его заявление поддержал. По его мнению, банкротство необходимо.

Сбербанк выступал за введение конкурсного производства по упрощенной процедуре. По его данным, компания отсутствует по указанному адресу. Отсутствует у нее и руководство, и люди, способные принимать решения. Однако кредитной организации в этом было отказано.

Заместитель директора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев отметил «Татар-информу», что признать «Гемонт» отсутствующим должником и на этом основании ввести упрощенную процедуру банкротства было бы крайне сложно, так как заявление о его несостоятельности подано представителем по доверенности, выданной руководителем, что само по себе опровергает доводы о его отсутствии.

«Основные особенности такой "упрощенки" — это немедленный переход к стадии конкурсного производства, а также фиксированный единовременный размер оплаты вознаграждения арбитражного управляющего», — перечислил он. В этом случае, говорит Тубальцев, конкурсные кредиторы выигрывают в сроках проведения процедуры и в размере расходов на ее проведение в части вознаграждения конкурсного управляющего. «Вместе с тем, есть и отрицательные последствия. Процедура может стать менее качественной, поскольку арбитражный управляющий будет менее мотивирован на полноценную работу, связанную с наполнением конкурсной массы для наиболее полного удовлетворения требований кредиторов», — заключил собеседник агентства.

Подробнее читайте в материале «Финансовые проблемы очевидны»: «дочка» турецкой Gemont вступила на путь банкротства».