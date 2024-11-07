В Комитете РТ по охране ОКН прокомментировали состояние стен Казанского Кремля

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин прокомментировал сообщения некоторых СМИ о появлении трещин на стенах Казанского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Участки контрфорса возле Юго-Западной башни, а также набухание участка стены прясла между Пятигранной башней и Безымянной башней не являются в настоящее время аварийными и не требуют оперативного вмешательства», — заявил Иван Гущин.

По словам чиновника, в этом году должны быть завершены проектно-изыскательские работы сразу по нескольким участкам крепостной стены, на 2025 год намечена поэтапная работа по их реставрации.

«Восстановительные работы будут включать усиление тела фундамента, усиление тела бутового заполнения прясел, сшивка трещин, сшивка облицовочного слоя прясел с телом бутового заполнения с помощью спиралевидных анкеров», — перечислил руководитель комитета.

Вместе с тем Иван Гущин заверил, что все объекты Казанского Кремля, включая прясла и башни, находятся на постоянном контроле возглавляемого им ведомства. «Изменения состояния объектов культурного наследия фиксируются на постоянной основе, лицензированной подрядной организацией проводятся инструментальные обследования», — уточнил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект ремонта Консисторской башни Казанского Кремля прошел госэкспертизу.