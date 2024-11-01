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Проект ремонта Консисторской башни Казанского Кремля прошел госэкспертизу
В Казани пройдут реставрационные работы в Консисторской башне — части ансамбля Кремля. Положительное решение экспертизы появилось на сайте государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений».
Отмечается, что проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения прошла государственную экспертизу.
В качестве застройщика указан Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Подготовкой документации занимался Татинвестгражданпроект.
Как сообщал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, на объекте планируется провести очистку, гидроизоляцию, восстановление кладки и усиления фундамента.
История башни насчитывает несколько сотен лет. Она создавалась для обороны Кремля и включала три яруса боя и склад боеприпасов на четвертом. Выполнена в традициях русского крепостного зодчества, для которого характерны мощные стены, бойницы для тяжелых орудий и аркообразный вход. Современное название объект получил в XVIII веке. Оно связано с духовной консисторией, которая позднее появилась поблизости. Сама же башня в то время была превращена в тюрьму и подверглась перестройкам.
В настоящее время в здании функционирует музей, открытый для туристов.
Ранее стало известно, что реставрационные работы ожидают башню Сююмбике в Казанском Кремле. Помимо прочего, специалисты обновят завершающий ее полумесяц.
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