В Комитете РТ по охране ОКН опровергли сообщения о возможном сносе общежития КНИТУ-КАИ

Общежитие КНИТУ-КАИ №1

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Информация о снятии общежития КНИТУ-КАИ №1, построенного по проекту архитектора Ивана Чернядьева в 1935–1937 годах, с государственной охраны и о возможном сносе этого здания не соответствует действительности. Об этом заявили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Специалист, проводивший государственную историко-культурную экспертизу, предложил оставить здание первого общежития КАИ на государственной охране и присвоить ему статус исторически ценного градоформирующего объекта.

«Решение о целесообразности или нецелесообразности включения выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия <...> экспертом принимается с учетом мемориальной, исторической, архитектурной, градостроительной ценности объекта», — напомнили в ведомстве.

При этом комитет при принятии соответствующего решения будет учитывать как факты, указанные в выводах экспертизы, так и результаты общественных обсуждений.

Исторически ценные градоформирующие объекты являются предметом охраны исторического поселения. Охране подлежат основной объем, стилистические и архитектурные особенности решения исторических фасадов, конфигурации крыш, исторические материалы отделки фасадов и материал кровли, пояснили в Комитете РТ по охране ОКН.

Ранее стало известно, что общежитие №1 КНИТУ-КАИ (ул. Япеева, д. 9/7), в 2009 году внесенное в список выявленных объектов культурного наследия, автор экспертизы рекомендовал не включать в реестр памятников.

Здание является образцом советской архитектуры общежитий коридорного типа. В его внешнем облике «довольно противоречиво сочетаются элементы модерна, конструктивизма и неоклассицизма». Вместе с тем объект представляет собой локальную градостроительную доминанту, формирующую фронт застройки.