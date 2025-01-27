Общежитие КНИТУ-КАИ в центре Казани решили не включать в реестр памятников

Общежитие КНИТУ-КАИ №1, расположенное в центре Казани по адресу: ул. Япеева, 9/7, не будет включено в реестр объектов культурного наследия и, соответственно, перестанет подлежать государственной охране. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

Здание общежития было внесено в список выявленных объектов культурного наследия в 2009 году. Соответствующий документ подписала Зиля Валеева, бывшая тогда вице-премьером РТ – министром культуры. Именно на этом основании оно было поставлено на государственную охрану.

Первое общежитие КАИ было построено по проекту архитектора Ивана Чернядьева в 1935–1937 годах. Оно представляет собой Г-образное в плане четырехэтажное здание, находящееся на пересечении улиц Большой Красной и Япеева. Оно рассчитано на размещение 383 студентов.

Центральный вход размещен в скошенной угловой части, над ним на высоту трех этажей уходит пространственная ниша. Междуэтажные перекрытия вместе с простенками образуют подобие больших переплетов и сплошного остекления полей рамы. За счет мощного глухого парапета ниша превращается в портал, подчеркнутый двумя белыми колоннами.

В здании «внешне довольно противоречиво сочетаются элементы модерна, конструктивизма и неоклассицизма». При этом оно является образцом советской архитектуры общежитий коридорного типа. Из декора утрачены только две типовые гипсовые фигуры – летчик и парашютистка с парашютом.. Интерьеры парадных помещений сохранились без значительных утрат, хотя и зафиксирована подшивка потолков современными материалами.

Вместе с тем здание не обладает мемориальной ценностью, так как не связано с достаточно значимыми личностями и событиями. Не связано с историческими событиями и место его расположения. Объект используется по назначению – как общежитие учебного заведения коридорного типа. Общежитие также не является частью какого-либо ансамбля, хотя и представляют собой локальную градостроительную доминанту, формирующую фронт застройки.

«В соответствии с приведенными исследованиями в отношении выявленного объекта культурного наследия <...> считать нецелесообразным <...> включение <...> в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в связи с утратой им историко-культурного значения», – сказано в тексте экспертизы.

В связи с этим Комитету РТ по охране объектов культурного наследия предложено рассмотреть возможность присвоения первому общежитию КНИТУ-КАИ статуса исторически ценного градоформирующего объекта.