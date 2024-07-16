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Происшествия 16 июля 2024 19:47

В Комитете по транспорту рассказали о причине наезда автобуса на остановку в Казани

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Причиной, по которой автобус протаранил остановку на Горьковском шоссе, стали действия водителя такси. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Выяснилось, что таксист нарушил правила дорожного движения и высадил пассажира в неположенном месте. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с таксистом, совершил маневр, который привел к наезду на остановочный павильон.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Госномер автомобиля такси уже передали автоинспекторам.

Фото: © Очевидцы

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